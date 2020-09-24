В Петропавловске прошёл форум деловых женщин региона

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Действительно надо признать, что ассоциация деловых женщин является одной из самой влиятельных общественных организаций в нашей стране. Имеющая своё влияние, авторитет и репутацию. Эта ассоциация существует не просто на бумаге, а предпринимает реальные действия, набрав в себя активных деловых женщин.

Действительно, сейчас нет сферы деятельности, которую не освоили представительницы прекрасного пола. Наравне с мужчинами они прилагают максимум усилий для своей карьеры, не забывая при этом хранить семейный очаг. На форуме собрались предпринимательницы, общественницы, медицинские работники и преподаватели.

Всех их объединяет желание работать и улучшать жизнь своих земляков. Айнагуль Ташетова — председатель «Общества слепых». Там состоит почти тысяча человек, треть из которых петропавловцы. Им оказывают помощь в реабилитации, консультации и поиске работы. Задача не из лёгких, но люди находят своё призвание.

Айнагуль Ташетова, председатель ФОО «Казахское общество слепых по СКО»:

— У нас люди с ограниченными физическими возможностями работают в клубе: операторами, звукооператорами, обучают компьютерной грамотности на ноутбуках со специальной программой для незрячих и слабовидящих.

Елена Семидоцких занимается флористикой, любовь к цветам ей привила мама ещё в детстве. Сейчас она владеет цветочной студией, свой бизнес ведёт около 10 лет. Несмотря на высокую конкуренцию в этой сфере, говорит, её детище только растёт. Даже в период пандемии не понесли больших убытков.

Елена Семидоцких, директор студии флористики:

— У нас своя постоянная клиентура, которая даже в период пандемии хотела брать цветы и радовать женщин. Чтобы поддержать в этот сложный период и подарить им радость. В период пандемии мы активно занимались волонтёрской деятельностью, развозили перчатки, продукты питания в провизорные госпитали, развозили их и в карантинные подъезды. Жизнь у нас всегда кипит.

А Анна Луценко на встрече со своими деловыми коллегами рассказала, насколько тяжело женщине работать в сфере сельского хозяйства. У неё своя ферма, где занимаются растениеводством и животноводством.

Анна Луценко, глава фермерского хозяйства «Агромир», район им. Г. Мусрепова

— Растениеводство и животноводство — непростое для женщины дело. Но эти два звена неразрывно связаны между собой. Спасибо моим родителям, они привили мне эту любовь к земле, труду и своему краю. Без этого у меня ничего бы не получилось.

Завершился форум деловых женщин церемонией награждения. Труд представительниц прекрасного пола отметили статуэтками и благодарственными письмами.

Айгерим Муканова