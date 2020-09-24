В Петропавловске до конца года обустроят 58 детских игровых площадок

В пятиэтажке по улице Назарбаева, 197 Оксана Бабич проживает 5-ый год. Во дворе жилого дома, говорит женщина, очень много детей. Вот только играть ребятне совсем было негде, единственное развлечение — старые качели , покрытые ржавчиной. От безысходности приходилось бегать на соседние площадки. Теперь такого не будет. Долгожданная своя появится со дня на день.

Оксана Бабич, жительница г .Петропавловска:

— Вот ребенок у меня ходил туда играть, туда качаться на качелях, вообще ничего не было, ни асфальта, ни двора не было. Мы просили очень долго, писали обращения в акимат, и вот наконец-то дождались. Спасибо всем.

Устанавливает детскую площадку местная подрядная организация «STRONG SERVISE». Комплект стандартный. Состоит из 9 элементов: качели, песочница, карусели, горка , турники. Всё, что нужно для досуга детей. В целях безопасности игровую зону оградят.

Асем Айтулова , пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г .Петропавловска:

— Нужно отметить, что были собраны все заявления за последние два года. После этого была собрана комиссия, определяла дворы. С этим списком жители могут ознакомиться на сайте городского акимата, в разделе «очередность «. Очередность на 2021-й год будет опубликована до 1 декабря.

План на текущий год — обустроить 58 детских игровых площадок. 29 из них уже радуют маленьких горожан .

Анжелика Сычёва