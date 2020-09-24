В Kozybayev University открылся образовательный центр развития лидерства

Образование

18:35 24 Сентября 2020

Здесь преподаватели получат дополнительные профессиональные навыки. Работа по развитию лидерских способностей у учителей включает творческий и аналитический подход в сфере современного преподавания. В целом программа обучения основана на участии педагогов в семинарах, конференциях, консультациях и мастер-классах. Образовательный центр оснащен всем необходимым оборудованием.

Арайлым Магзумова- директор образовательного центра развития лидерства Kozybayev University центра

— На сегодняшний день составлен план работы проекта до конца этого года. И первым шагом является создание базы данных педагогов всей области, которые будут приглашены принять участие. Мы совместно будем определять понятие лидерства с учетом лучших международных трендов и местного регионального контекста. На этой концепции будут разработаны образовательные программы, принять участие сможет абсолютно любой педагог нашей области на бесплатной основе.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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