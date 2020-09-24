Jysan bank: всё для клиентов!

Стать клиентом банка Jysan можно за считанные минуты. В этом помогут новые картоматы. В регионе их два. Один расположен в Петропавловске в отделении банка по адресу улица Абая 41, второй установили в селе Бесколь. Для получения карты нужно лишь удостоверение личности, процедура получения не займёт и пяти минут.

Александр Петрушов, начальник отдела СКОФ АО «Jysan bank»:

— Сначала нам нужно выбрать язык обслуживания. Затем выбрать тип платёжной карты, все условия клиент видит у себя на экране и оформляют. После клиент вводит свой номер телефона и удостоверение личности.

После клиент проходит верификацию личности по фото и получает свою именную карту. Активировать её можно в мобильном приложении банка. Кстати, там для клиентов доступно много услуг: открытие депозита, оформление кредита, приобретение автостраховки.

Одна из востребованных — карта рассрочки. Оформить её можно также в приложении, а получить в отделении банка или бесплатной доставкой курьером. Её обладателем могут стать казахстанцы в возрасте от 21 до 63 лет. Срок рассрочки — от трёх до 12 месяцев, выдают сумму в пределах установленного лимита — от 20 тысяч до одного миллиона тенге.

Жанна Каймульдина, заместитель директора по розничному бизнесу СКОФ АО «Jysan bank:

— Наша карта рассрочки работает абсолютно в любом магазине, на территории Казахстана и за его пределами. Вам не придётся искать партнёра, который принимает карту, достаточно наличие посттерминала любого банка. Все покупки оформляются в рассрочку на три месяца без каких-либо переплат, процентов и комиссии.

Доступно клиентам Jysan bank и экспресс кредитование, максимальная сумма займа — 2,5 миллиона тенге, срок кредитования -до трёх лет.

Айгерим Муканова