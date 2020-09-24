Энергетики модернизировали оборудование на ТЭЦ-2 и СК РЭК

Пресс -тур по Петропавловской ТЭЦ-2 начался с помещения котельного цеха. В этом году здесь провели большую реконструкцию четвертого, пятого и шестого котлоагрегатов. Это позволит снизить риски аварийных ситуаций и потери электроэнергии.

Также модернизировали автоматизированную систему управления техническими процессами. В случае сбоя компьютерного оборудования работа станции будет идти в прежнем режиме.

Виктор Бармин, директор ТЭЦ-2

— Для подготовки станции к зиме был запланирован ремонт. Отремонтировано 12 котлов и 7 турбин. На сегодняшний день 7 турбин отремонтировано, 8 котлов, 3 котла находятся на стадии завершения. 3 котел заканчиваем завтра. 11 котел к концу недели закончим. До 1 октября мы все 11 котлов планируем отремонтировать.

Параллельно с ремонтом на теплоэлектроцентрали завозили уголь.

Виктор Бармин, директор Петропавловской ТЭЦ-2

— Кроме того, на начало отопительного сезона на складах ТЭЦ-2 имеется 20-дневный запас, а это 180 тысяч тонн угля и 500 тонн мазута. По плану его должно хватить на 2 месяца. И с октября будем закупать по 600 тонн социальный мазут. Персонал у нас есть, хватает.

После участники пресс-тура побывали в Северо-Казахстанской РЭК. Компания обеспечивает Петропавловск и 8 районов области электроэнергией. Последние несколько лет здесь тоже шла реконструкция. Два года назад полностью обновили диспетчерскую предприятия.

Виталий Фесько, главный инженер АО «Северо-Казахастанская РЭК»:

— С изменением структуры диспетчерского мнемощита и с выводом параметров СКАД на модернизированный щит. Здесь представлен мнемощит российского производства. Он комбинированный с видеостеной из 6 элементов на левом крыле.

Что в конечном итоге предприятию дает модернизация? В первую очередь, это возможность оперативно определять поврежденный участок, быстро устранять неполадки, тем самым сокращать время отсутствия электроэнергии у потребителей. Для стабильности и качества ее подачи на предприятии обновили подстанцию №3 . В 2021-м планируют заменить два силовых трансформатора.

Анжелика Сычёва