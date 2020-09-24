Антикоррупционщики и представители партий обсудили актуальные вопросы

ГРАФИКА:

«Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений — это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госорганов, где они работали, произошли коренные перемены, которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются»

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Возможно, дело в разрозненности, ведь, чтобы решить проблему такого масштаба, очевидно, что действовать нужно сообща. А для этого казахстанцы, не важно, каких взглядов они придерживаются, должны объединяться. Поэтому борцы с коррупцией и пригласили в школу добропорядочности при областной библиотеке им. С.Муканова партийцев, причем самых разных. Антикоррупционщики не скрывают, что далеко не со всеми из них пока наладили связь.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Со своей стороны хотелось бы узнать, какие меры на партийном уровне принимаются ими самими, спросить, как они видят нашу совместную работу, запросить их предложения и в формате полемики и диалога мы будем вносить соответствующие коррективы. Будем решать, как и каким образом мы могли бы использовать наш объединенный потенциал.

Хороший пример объединения, причем с многолетней историей, — тандем борцов с коррупцией и членов ведущей партии страны. Нуротановцы часто сами выступают инициаторами разных механизмов по борьбе с социальным злом. С этой целью они присоединяются к мониторинговым группам.

Болат Данияров, заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan»:

— В ходе мониторинга, а это объекты социальные, культурные, дороги, водоснабжение, на которые, как вы знаете, с каждым годом все больше и больше выделяется бюджетных средств. Наша задача осуществить контроль за качеством проводимых работ и за их своевременностью. Добиваемся положительных результатов и в этой связи мне хотелось бы, как представителю правящей партии сказать об активизации гражданского контроля за ходом работ.

Последняя проблема хорошо знакома и представителям других отечественных партий, которые пока только приходят к тому, чтобы начать действовать вместе. Тем более рабочие инструменты у присутствующих в зале общие. Например, социал-демократ Владимир Андриевский с единомышленниками тоже мониторит ремонты дорог региона, отчеты выкладывает в социальные сети.

Владимир Андриевский, председатель СКОФ ОО «Общенациональная социал-демократическая партия»:

— Петропавловск-Мамлютка и на границу с РФ четыре года ведется работа на этой дороге. Оценили мы эту работу и скинули в Facebook. Очевидно, что средства расходуются не по назначению на этой дороге.

Подобных примеров у всех партийцев очень много, еще больше им всем теперь предстоит сделать не по отдельности, а вместе. Только пока это планы.

Дарья Пышмынцева