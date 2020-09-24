Аким Петропавловска ответил на вопросы горожан

Новости МТРК

19:58 24 Сентября 2020

Теперь в Петропавловске будут сносить не только старые землянки, но и многоэтажки. Данный пункт внесли в проект реновации города. На данный момент в областном центре 118 ветхих жилищ, а также 19 официально признанных аварийными.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— На следующий год мы проектируем 14 бюджетных домов, 3 ещё — в разработке. Получается 17 проектно-сметных документаций готовится на следующий год. Мы хотим наконец-то убрать этот разрыв между строительством и сетями. Не секрет, что были ситуации, когда мы сдавали дом, сети сдавали позже. На этом фоне возникали проблемы. Это было потому что дома и сети проектировались раздельно. Теперь мы хотим объединить эти два процесса.

В областном центре зарегистрировано 55 тысяч автомобилей. В этом году в Петропавловске прошла большая работа по строительству бесплатных парковок, 19 из 20 сданы в эксплуатацию. Столько же светофоров планируют улучшить. Не мало вопросов поступало и касаемо расширения улицы Крепостной.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Те, кто видел её со стороны улицы Жамбыла, знают, что там технически невозможно сделать её шире. Если этим заняться, то мы должны снести 80 квартир. То есть получится огромный проект стоимостью в один миллиард, сама дорога будет стоить около трёхсот миллионов.

Затронул аким города наболевший вопрос петропавловцев — общественный транспорт. Сейчас ведётся оптимизация маршрутов, в ближайшем времени планируют закупить новые автобусы костанайской сборки. Тариф на проезд останется прежним.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Это один из тарифов, который не менялся до сих пор по сравнению с другими регионами. Все другие тарифы, к сожалению, менялись в сторону повышения. Единственное, мы сделаем стоимость электронного билета такой же, как в других городах, а наличный билет в два раза дороже. Когда мы рассматривали на тарифной комиссии, то перевозчики предлагали гораздо выше тариф, но мы остановились на 130.

Говорил аким города и о единственном манеже, в котором играть в футбол можно и зимой. Много жалоб поступало от родителей, в этом году там заменят покрытие, утеплят его и переведут на централизованную систему отопления.

 

 

Айгерим Муканова

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