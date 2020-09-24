2 млн тг задолжал своему ребенку злостный неплательщик алиментов

Это один из домов по улице Интернациональной. Миграционные полицейские вместе с судебными исполнителями разыскивают неплательщика алиментов. 47-летний житель областного центра задолжал своему ребенку более 2 миллионов тенге. Не выплачивал их с 2016-го года. По данному адресу мужчина не проживает. Специалистам предстоит установить его новое место нахождения.

Гафур Нурпеисов — заместитель руководителя палаты предпринимателей судебных исполнителей СКО:

— Если должник по этому адресу не проживает, либо не находится, составляется акт непроживания и выносится постановление об объявлении его в розыск. С санкции прокурора он объявлятся в розыск. Данное постановление направляется в УМС, который осуществляет непосредственно их поиск.

Сегодня в розыске 16 неплательщиков алиментов. Также миграционные полицейские ищут 32 должника и 17 лиц, утративших родственные связи.

Едиль Казиев — старший инспектор управления миграционной службы ДП СКО:

— Зачастую разыскиваемые устанавливаются за пределами РК. После получения информации о том, что разыскиваемый находился в другом государстве, он объявляется в межгосударственный розыск. Туда направляются ориентировки и розыскные задания.

С их помощью полицейские Уалихановского района нашли 36-летнего неплательщика алиментов в городе Омске. Мужчина, который забыл про заботы о несовершеннолетнем сыне, разыскивался с 2018 года. Взысканием долга теперь займутся судебные исполнители. За три дня специалисты установили место нахождения семерых недобросовестных родителей, пятерых должников и одного человека, утратившего связь с родственниками.

Алишер Ашимов