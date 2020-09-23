В СКО стартовал республиканский конкурс «Зелёный офис»

Конкурс проводится по 10 номинациям. Каждая организация борется за приз только в своей сфере деятельности. Сегодня специалисты из столицы провели тренинг для североказахстанцев, заинтересованных в проблемах экологии. Рассказали о принципах эко-движения и насколько важно их придерживаться.

Асхат Сулейменов, исполнительный директор ОЮЛ «Коалиция за «зелёную экономику»:

— Установили на базе сельской школы сенсорный экран, который позволяет экономить в сутки 300 литров воды. Всего там 200 учеников. Если каждый офис будет этим заниматься, то внесёт большой вклад в сохранение природных ресурсов и развитие темы окружающей среды.

Айтыкан Калгаева представляет сферу бизнеса. Она владеет ресторанно-гостиничным комплексом. Говорит, с момента открытия приучает сотрудников к сортировке отходов, экономии ресурсов. Решила принять участие в конкурсе не ради победы, а для получения ценных знаний, которые применит в работе.

Айтыкан Калгаева, директор ТОО:

— Когда мы открылись, заключили договор с нашим соседом. Он завёл хозяйство, и все наши пищевые отходы вплоть до бульона он забирает. Таким образом, я поддерживаю своих соседей в развитии своего бизнеса.

Пока только два североказахстанца принимают участие в «Зеленом офисе». В прошлом году их было трое. Мало конкурсантов, предполагают организаторы, из-за слабой осведомлённости о проекте. Труд активистов отмечают сертификатами и специальными знаками.

Они показывают, что в данной организации придерживаются «зелёной политики» и беспокоятся об окружающей среде. Приём заявок продлится до 30 сентября. Принять участие могут организации всех сфер деятельности. Итоги подведут в октябре.

Айгерим Муканова