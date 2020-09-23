В селе Смирново состоялось открытие обновленного ДК

Это уже не тот дом культуры с привычным залом и рядами кресел. Такой устаревший формат в прошлом. Культурно-оздоровительный центр открыл свои двери как для любителей творчества, так и для спортсменов. Перемены заметны повсюду.

Виталий Иванов, и.о. директора культурно-оздоровительного центра, с.Смирново, Аккайынский район:

— У нас была обновлена напольная плитка на двух этажах, предыдущая пришла в негодность. Был установлен противопожарный водопровод, он отсутствовал в ДК. Замена стеклопакетов на фасадной части здания, замена ограждения, система отопления у нас заменены котлы. По перепрофилированию организации по поручению акима области был закуплен спортинвентарь на сумму 1 млн тенге.

Возможностей для проведения досуга у сельских жителей стало больше. На первом этаже, казалось бы, всё та же концертная сцена, но уже с современным освещением и led-экранами. Второй этаж центра теперь не только место для организации культурных мероприятий. Его разделили на спортивные зоны.

Любители настольного тенниса смогут устраивать турниры, впрочем, как и те сельчане, кому ближе интеллектуальные игры. Зал хореографии тоже теперь два в одном. Для этого его расширили.

В первой половине дня здесь будут заниматься хореографией, а вечером придут, те, кто «на ты» с фитнесом. Важный момент, связанный с комфортом посетителей. Внутри здания появились санузлы.

Виталий Иванов, и.о. директора культурно-оздоровительного центра, с.Смирново, Аккайынский район:

— Поскольку открытие, принимаем заявки на занятия в фитнес-зале и здесь.

Параллельно в культурно-оздоровительном центре ищут новых сотрудников. Он многофункциональный, поэтому штат работников необходимо увеличивать. Напомню, переформатировать все дома культуры — поручение главы региона. В ремонт этого объекта вложили 25 млн тенге.

Самат Сарсымбаев, заместитель акима Аккайынского района:

— Также ремонт кровли Власовского ДК у нас проходил и завершается ремонт Киялинского ДК. Организованы культурно-оздоровительные центры при ДК, при сельских клубах, у нас таких четыре. На дооснащение порядка 5 млн.

Всего в этом году в Аккайынском районе отремонтировали 4 культурных объекта.

Дарья Пышмынцева