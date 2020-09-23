В Казахстане преподавателей вузов освободят от бумажной волокиты

Образование

21:10 23 Сентября 2020

Требования по ведению нормативных документов полностью пересмотрели для снижения нагрузки на педагогов. Стоит отметить ранее в ведомстве отменили бумажные зачётные книжки. Сейчас в информационной системе вузов страны ведётся история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов, которая отображается в транскрипции.

Мирас Дауленов, вице-министр МОН РК

«Все эти 11 форм документов отныне не являются документами строгой отчётности. Теперь руководство каждого вуза самостоятельно определяет, каковы формы заполнения и хранения этих документов.

Работа должна вестись в информационной системе вузов. Хоть это и управленческая свобода вузов, но всё же рекомендуем вузам минимизировать отчетность»

 

 

Анжелика Сычева

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