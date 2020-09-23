Статус участковых инспекторов повысят в Северном Казахстане

Узнаваемый, доступный и авторитетный для граждан. Именно таким должен быть участковый инспектор. Для повышения статуса уже сейчас принимаются меры, в том числе и расширение социального пакета. В основе работы «анискиных» должна стать «сервисная модель», формат которой предусматривает усилия – «слышать людей» и оперативно реагировать на их нужды.

Думан Таев, начальник Департамента криминальной полиции МВД РК:

— Следует повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности продуктивной работы. Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми.

Заметным шагом на пути к оптимизации работы стражей порядка стало оснащение патрульной полиции планшетами, видеорегистраторами, терминалами.

Думан Таев, начальник Департамента криминальной полиции МВД РК:

— Это сокращает время составления протоколов, позволяет на месте заплатить штрафы. Разработаны поправки в Закон «О дорожном движении», исключающие необходимость водителям иметь при себе несколько документов: водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис. Контроль за наличием этих документов будет осуществляться посредством ведомственных информационных систем. При поддержке акимов развиваются системы видеоконтроля, в том числе интеллектуальных систем надзора за дорожным движением.

Сегодня в стране функционируют около 230 тысяч видеокамер, с помощью которых ежегодно раскрывается более 5 тысяч преступлений и выявляется до 400 тысяч административных правонарушений. Расследование уголовных дел поэтапно переводится в электронный формат, госуслуги также доступны в электронном виде.

Жанель Бисенбаева