Презентация книги «Келбет» прошла в Петропавловске

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Сабита Муканова, этой дате и посвятили книгу. В ней рассказывается о творчестве писателя, о его автобиографии. Всю сознательную жизнь автор Кулбек Ергобеков посвятил исследованию литературного наследия Сабита Муканова.

В своем произведении «Келбет» он постарался передать черты характера и раскрыть личность писателя. Кандидат филологических наук Заркын Тайшибай, считает что это ценный труд, который должен знать каждый.

Заркын Тайшибай, кандидат филологических наук, профессор, заслуженный деятель Казахстана:

— Автор Кулбек Ергобек не упускает самые маленькие детали. А они обычно дополняют психологический портрет человека, его творческую биографию.

Кульмаш Тилегенова — ветеран педагогического труда. Ей довелось встретиться с великим писателем Сабитом Мукановым. Помнит каждое наставление, которое дал ей классик казахской литературы. Все их она передала своим ученикам. Презентацию книги о нашем земляке она не могла пропустить.

Кульмаш Тилегенова, ветеран педагогического труда:

— В школе я часто слышала о Сабите Муканове. Мы читали его произведения, которые затрагивали душу, и плакали. Благодаря его книгам я многому смогла научиться.

Желающие могут ознакомиться с книгой «Келбет» в областной библиотеке, которая носит имя общественного деятеля.

Анастасия Остертак