Полицейские региона проводят ОПМ «Безопасная дорога»

Правоохранительные органы

21:42 23 Сентября 2020

Акция продлится с 22 по 24 сентября. В эти дни на автодорогах области увеличится плотность нарядов патрульной полиции. Как показывает статистика, одна из основных причин дорожных аварий — превышение скоростного режима.

Местных лихачей это не останавливает. Около 4 тысяч любителей быстрой езды привлекли к административной ответственности. Еще 645 североказахстанцев задержали за вождение в нетрезвом виде. Им грозит наказание в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав на 7 лет.

 

 

Айгерим Мукашева

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