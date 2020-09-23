Полицейские региона проводят ОПМ «Безопасная дорога»

Акция продлится с 22 по 24 сентября. В эти дни на автодорогах области увеличится плотность нарядов патрульной полиции. Как показывает статистика, одна из основных причин дорожных аварий — превышение скоростного режима.

Местных лихачей это не останавливает. Около 4 тысяч любителей быстрой езды привлекли к административной ответственности. Еще 645 североказахстанцев задержали за вождение в нетрезвом виде. Им грозит наказание в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав на 7 лет.

Айгерим Мукашева