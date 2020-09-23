Госслужащий за «откаты» позволял торговать на рынке мясом без спецдокументов

Новости МТРК

21:31 23 Сентября 2020

«Откаты» госслужащий получал от продавцов мясной продукции, которые торговали без специальных документов на рынке «Дария». За это он «закрывал глаза» на нарушения, обещал покровительство. Деньги нечистый на руку специалист просил символические: от 1 до 10 тысяч тенге. Сумма зависела от количества туш и вида мяса. За 9 дней, как показала проверка, мужчина получил взятки 6 раз.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— 11 сентября текущего года приговором Петропавловского суда к штрафу в виде 35-кратной суммы взятки, соответствующей 787 500 тенге с пожизненным запретом, занимать должности на госслужбе.

Свою вину экс-главный специалист ветеринарно-санитарного инспектора отдела по контролю приграничных постов признал полностью, раскаялся. Понесло наказание за своего подчиненного и руководство. К строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководителя городского отдела ведомства Акпана Кусаинова.

Марат Ибраев, руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК:

— Завтра, возможно, могут быть последствия серьезные. Мы это признаем, осознаем. Это связано со здоровьем потребителей, где могут быть факты пищевого отравления, вплоть до летальных исходов. Мы сделали график ротации на рынках и всех крупных объектах, чтобы инспектор, работая, не привыкал к своему объекту.

Это, утверждают специалисты, существенно минимизирует коррупционный соблазн среди госслужащих.  Еще в профильном ведомстве планируют внедрить систему карманных видеокамер. Она позволит следить за работой каждого сотрудника инспекции.

 

 

Абай Альжанов

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