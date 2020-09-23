27 сентября свой профпраздник отметят специалисты сферы машиностроения

Гул почти как на настоящем предприятии, частично схожее здесь и оборудование. В машиностроительном колледже Петропавловска ставку делают на практику. Ведь изучать только в теории, как поведет себя тот или иной станок, недостаточно. После первого, даже небольшого успеха, студенты начинают хотеть по-настоящему учиться, а это уже полдела, считает Николай Гордин.

Николай Гордин, мастер производственного обучения машиностроительного колледжа г.Петропавловска:

— Мы имеем 16 договоров, это очень даже хорошо. В соответствии с этими договорами наши студенты проходят производственную практику на предприятиях. У нас очень хорошие договорные отношения с университетом, их студенты машиностроительных специальностей проходят у нас практику. Мы прививаем, если студент будет хорошо учиться, проходить практику своевременно выполнять наши требования, они трудоустраиваются.

За всем этим стоит большая кропотливая работа преподавателей колледжей и тех , кто работает на производстве, куда потом и приходят молодые кадры. Виктор Обревко перешел из учебного цеха в настоящий 6 лет назад. 25-летний заводчанин сначала практиковался на ПЗТМ, затем решил устроиться сюда на работу. О своем выборе не жалеет, хотя поначалу не до конца был в нем уверен.

Виктор Обревко, монтажник АО «ПЗТМ»:

— Иван Семенцов он хорошо меня «поднатаскал» и было интересно работать, он сам хорошо разбирается в станках, очень интересно было наблюдать, опыта набрался от него много и коллектив хороший. Я работал на капитальном участке. Это ремонт станков с нуля было тоже интересно, это как Лего.

Потом Виктор стал монтажником и параллельно инстраграмм и ютуб-блогером. Он не ожидал, что настолько сильно полюбит работать с металлом и сможет в свободное от работы время воплощать самые смелые свои идеи, связанные с вымышленной вселенной Марвел.

Виктор Обревко, монтажник АО «ПЗТМ»:

— Да, поначалу говорили, что я фигней занимаюсь, потом в итоге говорили, что классно получается. Постепенно видели мои поделки.

Где-то сложно, иногда страшно, но на деле возможно. Через эти три стадии проходят все молодые специалисты, рассказал сотрудник петропавловского завода тяжелого машиностроения Максим Плотников. Сейчас на предприятии трудится около 900 человек, примерно 20 % из них — с небольшим стажем.

Максим Плотников, начальник ремонтно-механической службы АО «ПЗТМ»:

— У меня сейчас 6 студентов на практике. Два станочника широкого профиля и 4 слесаря-ремонтника. Парни в принципе приходят с неплохой базой, с нормальными теоретическими знаниями. Наша задача здесь -дать им практические навыки работы.

Их за шесть лет приобрел Николай Слободенюк. Опытом также делится с новичками. На «ЗИКСТО» мастер трудится вместе с братом, который и помог ему с выбором профессии.

Николай Слободенюк, мастер участка АО «ЗИКСТО»:

— В течение 2 лет я работал слесарем, набирался опыта, и потом мне предложили должность мастера участка, им я работаю уже 4 года. Для меня было страшновато, такое производство, конструкции, все движется. Я вообще пришел и подумал, что здесь можно руками делать.

Рабочие руки предприятию, которое меньше, чем за полгода восстановилось после сложнейшего кризиса, очень нужны. В апреле завод активно искал кадры для выполнения краткосрочного заказа, тогда численность сотрудников удалось довести до полутысячи. Но это не предел. В расширении штата здесь заинтересованы.

Ренат Шамсутдинов, генеральный директор завода АО «ЗИКСТО»:

— В октябре месяце подписываем долгосрочный контракт на 2 тысячи платформ, также ремонт колес у нас долгосрочные контракты. Он будет порядка 50 с лишним млрд тенге, ждем специалистов к нам на завод. Заработная плата достойная, весной мы подняли ее на 20%.

Заводу нужны сварщики, слесари по металлоконструкциям, электрики, технологи, мастера участков. Машиностроение сфера по-прежнему остается востребованной. Сейчас в Петропавловске на профильных предприятиях трудятся примерно 2 тысячи человек.

Дарья Пышмынцева