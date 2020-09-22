В Петропавловске взялись за благоустройство города

Ещё недавно на пересечении улиц Назарбаева и Брусиловского был пустырь. Теперь этот участок кардинально преображается. Здесь строят сквер, который придаст этому месту исторический облик и колорит. Дизайн сочетает в себе классический и древнерусский стиль. Горожане приятно удивлены таким изменениям.

Петропавловцы:

— На этой дороге были ямы и грязь вечная. Невозможно было пройти к дому. Строят сквер, очень хорошо. Будет теперь здесь чисто, заасфальтировано, и заложено плиткой. Мне очень нравится.

— Проходила мимо, очень сильно удивилась. Такой порядок наводят. Раньше здесь все было заброшено. Хотелось бы, конечно, чтобы и в Борках обустройство проводили, строили игровые и детские площадки.

— Город нужно содержать в чистоте, строить скверы, аллеи и парки. Это придает красоты городу, да и для здоровья жителей полезно. Так что, эта новость приятная для нас.

Установят новые светильники, лавочки в пушкинском стиле, урны, уложат брусчатку, вместо старых деревьев посадят новые. В центре отлично впишется газон. Общая квадратура сквера 2500 тыс. квадратных метров. Все стройматериалы используются местного производства. Над созданием уютного уголка трудится бригада из 19 человек. Многие нашли работу по программе «ДКЗ». Талгат Даиров -один из них.

Талгат Даиров, бригадир:

— Пришел сюда на работу, взяли бригадиром. В этой должности работаю. Сам из города. Над созданием сквера тружусь месяц, рабочий день с 9 до 6 вечера. Работа не сильно сложная, оплата достойная.

Подрядчик на объекте местный. Фирма успела зарекомендовать себя и в других регионах страны.

Азат Заляев, директор ТОО:

— Подрядные работы выполняем не в первый раз. Работали в основном на столичные фирмы. И вот в своём городе решили потрудиться. Приступили к работам полтора месяца назад. Закончим через 4 недели. Основные работы уже завершили, произвели фонари, лавочки, урны. Дело за малым- осталась установка.

Новый современный сквер с уникальным ландшафтным дизайном появился и в 19-м микрорайоне на пересечении улиц Хименко и Жалела Кизатова. Альпийская горка, изгородь из елей и кустарников, новые скамейки и плитка. Архитектурное решение оценила Галина Соловьёва. За полувековую историю столько женщина живет в Петропавловске, говорит, не видела, чтобы город выглядел так красочно.

Галина Соловьёва, жительница г.Петропавловска:

— Какая красота, даже скамейки поставили. Очень удобно. Светло стало, красиво очень. Сказали это место сделают, а потом через дорогу начнут строить сквер.

Всего в этом году в Петропавловске появится пять новых скверов.

Абай Альжанов