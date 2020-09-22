В библиотеке им.С Муканова прошла очередная выставка книг

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Художественная, мотивационная и документальная литература. На выставке представлено около 500 новинок. Среди них — труды Елбасы, отечественных, русских и зарубежных писателей.

Поступили книги по социологии, психологии, языкознанию и истории. Последние, кстати, в широком ассортименте. Среди них работы известного казахстанского историка и политолога Султана Акимбекова «История степей», «История Афганистана» и «Казахстан в Российской империи». Они пользуются большим спросом среди читателей.

Мария Шингурова, руководитель отдела читальных залов областной научной универсальной библиотеки им. С. Муканова:

— Книга написана без идеологических каких-то наслоений. Рассматривается период истории Казахстана, когда его территория входила в состав России. Несмотря на то что это научный труд, он написан довольно простым языком.

Пополняется библиотечный фонд книгами по истории Казахстана, которые перевели с английского на русский язык. Одной из таких, является книга известного профессора Стивена Фредерика Старра «Утраченное просвещение. Золотой век центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана». В ней рассказывается о расцвете мусульманской культуры в период 9-12 веков.

Мария Шингурова, руководитель отдела читальных залов областной научной универсальной библиотеки им. С. Муканова:

— Этот расцвет был на территории центральной Азии, куда входит и наш Казахстан. Написана она интересным, простым языком. Рассчитана на самый широкий круг читателей.

Представлены на выставке работы Елбасы. Среди них «Достижения Независимости», «Казахстанский путь», «Эпицентр мира» и многие другие. Все они переизданы на 3-х языках.

Алишер Ашимов