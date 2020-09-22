В Аккайынском районе жатву завершили на 97%

Оралбек Аубакиров, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Аккайынского района:

— Урожайность в среднем составила по зерновым 14,8 тонн с га, по масличным 9,2. В данный момент проводится вспашка зяби, проведена на площади 100 тысяч га, при плане 140.

В общем, все идет по плану, без лишней спешки и промедления. Пока нет заминок, впрочем, как и каравана машин с зерном ни на проходной, ни у лаборатории элеватора райцентра. По-настоящему ценный груз не попадет в него, пока автоматическая установка с ловкими «лапами», так их называют местные работники, не возьмет анализ зерна.

Отсюда транспорт, забитый до краев новым урожаем, отправляют на весовую и только потом выгружают. Смирновский элеватор — 7 корпусов вместимостью от 8 до 25 тыс тонн каждый, в сумме получается 100 тысяч, а еще лаборатория.

Владимир Непушкин, начальник производственно-технической лаборатории ТОО «Элеватор Смирновский», Аккайынский район:

— Отбирается зерно, отсыпается в бункера, наутро делается среднее качество по каждому хозяйству. Хранение зерна, зимой особенно если идет госрезерв, мы его охлаждаем через холодную зону сушилки. Все это контролируется лабораторией. Сохранить качество зерна — наша обязанность.

Приёмка и сушка зерна здесь ведется бесперебойно. Завозят урожай сразу двух районов: Аккайынского и Кызылжарского. Чтобы понять, как правильно сохранить его, тщательно проверяют. В день в лаборатории проводят десятки анализов пшеницы, с учетом того, что в сутки на элеватор поступает до полутора тысяч тонн нового урожая.

Владимир Непушкин, начальник производственно-технической лаборатории ТОО «Элеватор Смирновский», Аккайынский район:

— Мы приняли около 7 тыс тонн ячменя, остальное, получается, пшеница из них более половины идет 3 класс, 4-го поменьше, раза в два. Клейковина в этом году есть в основном всякие есть проблемы. Обещают плохие метеоусловия, где-то зерно по-своему еще не достояло и его начинают убирать, много зелени, первоначально было проросшее.

В Аккайынском районе уборочную кампанию завершили на 97%. 5 местных элеваторов уже приняли 75 тысяч тонн нового урожая. Третью его часть североказахстанские аграрии завезли на Смирновское ХПП.

Дарья Пышмынцева