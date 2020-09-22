С начала года в СКО 5 человек погибли на производстве

Несчастный случай на производстве. Таких с начала года в области было 27. Самой травмоопасной по статистике стала сфера сельского хозяйства. При работе с техникой в поле или машинно-тракторных мастерских не всегда соблюдают технику безопасности. Такая халатность обернулась травмами для 6 работников, а одного человека привела к летальному исходу.

Мирас Сабаганов, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— В ТОО «Дружба», район имени Габита Мусрепова. Это было весной, в складе производились работы по грунтовке зерна. В складе находилась заведующая складом, на которую был совершён наезд автотранспортным средством. Он её не заметил и наехал, после чего она скончалась.

В том же районе им. Г.Мусрепова не вернулся со смены и работник ТОО «МГА Дорстрой». Мужчина отравился газом. Ещё одна трагедия произошла на железной дороге. Погиб слесарь подвижного состава ТОО «Жана Есиль Феникс». Работник остановил локомотив и вышел, чтобы перевести «стрелку».

Состав покатился и задавил мужчину. Следственная группа заключила, что погибший не поставил его на тормоз. Трагедией закончилась и поездка двух работников ОАО «РЖД». Один из них был за рулём. Они возвращались из командировки, до дома так и не добрались. Столкнулись с грузовым автомобилем. Мужчины погибли в салоне легковушки.

Мирас Сабаганов, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Была вина и работодателя, т.к. они отправили в командировку работника на личном автомобиле. А вина работника была в том, что он нарушил ПДД. По материалам дорожной полиции это было установлено.

Итого с начала года на производстве погибли 5 североказахстанцев. Ещё 17 получили тяжёлые травмы. Многие остались инвалидами и больше не смогут трудиться.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Если это случилось по вине работодателя, то он, естественно, оплачивает лечение, восстановление и обеспечивает ежемесячными выплатами. К сожалению, такой возможности лишены те, кто работает без договоров. Чаще всего — это в строительной сфере. Зарплата в конверте, договорённость на словах, никаких отчислений. Доказать вину работодателя в случае трагедии будет очень сложно.

Этой проблемой сейчас занимаются акимат области и инспекция труда. Последняя занята ещё и тем, что борется с недобросовестными работодателями, которые не спешат выдать своим подчинённым зарплату. В этом году в инспекцию обратились работники 12 организаций. Рекордсмен по задолженности — ТОО «Казградстрой-НС». 112 человек всё ещё не получили кровные за 4 месяца 2018 года.

Татьяна Кудрявцева, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— На 7 сентября 2020 года по данным региональной палаты частных судебных исполнителей, в производстве находится 124 производственных листа на сумму 86,6 млн тенге. Взыскано 11,4 млн тенге. Остаток задолженности по зарплате составляет 75,2 млн тенге.

Ждут зарплату за позапрошлый год и 45 работников специального охранного подразделения «Рысь». Предприятие задолжало почти 5 млн тенге своим подчинённым. Суд привлёк к ответственности в виде штрафа 200 МРП, это больше полумиллиона тенге. Есть в списках должников и обанкротившиеся предприятия области.

Татьяна Кудрявцева, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:

— ТОО «Кайранколь-Астык» является банкротом. Задолженность составляет 5,6 млн тенге перед 30 работниками. Там имеется имущество, оценочная стоимость которого составляет 494 млн 672 тысячи тенге.

Планируют продать земельные участки, оборудование и автотранспорт. Всего с начала года задолженность по зарплате имели 1447 человек. 1402 из них свои кровные уже получили.

Айгерим Мукашева