Полицейские в течение 3 часов вернули похищенный велосипед петропавловцу

Правоохранительные органы

19:55 22 Сентября 2020

На велосипеде 27 летний петропавловец ездил на работу и по другим делам. В середине прошлой недели заехал к родителям, оставив двухколесный транспорт у подъезда. При выходе обнаружил пропажу и сразу сообщил о ней в ближайший участковый пункт полиции. Стражи порядка быстро среагировали на обращение. Через 3 часа велосипед нашли и вернули владельцу.

Михаил Савенков, житель г.Петропавловска:

— Надо было на работу, выхожу, а его нет. Пошел в нашу ближайшую опорку. Сразу через 3,5 часа позвонили, сказали, что нашли.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 54-летнего горожанина. Велосипед нашли в подвале его дома. По данному факту проводится досудебное расследование.

Бауыржан Махметов, оперуполномоченный первого отдела полиции:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый за аналогичные кражи житель г. Петропавловска 1956 г.р., по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 1 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Стражи порядка напоминают, кражи велосипедов в тёплый сезон – одно из самых распространенных видов преступлений. Лучший способ защиты от них – оставлять свое транспортное средство в технически укрепленных местах, либо под камерами видеонаблюдения.

 

 

Анжелика Сычева

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