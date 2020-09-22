На заседании правительства похвалы удостоился один из инвесторов СК

14,8 центнеров с гектара. Это средняя урожайность зерновых в нашей области. Аграрии убрали почти 93% полей. Проливные дожди, но чаще всего сильная засуха. Год для хлеборобов выдался непростым, осадки выпадали неравномерно. Но многие предприятия смогли получить достойный урожай, благодаря агротехнологиям, которые помогли справиться со всеми капризами погоды.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В первую очередь, это посев элитных семян. Сортообновление превысило 8%. Мы внесли 107 тысяч тонн минеральных удобрений, в том числе и жидких. До конца года объемы будут доведены до 130 тысяч тонн. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Третья составляющая хорошего урожая — современная сельхозтехника. С начала года закупили свыше 1600 единиц. Но сельское хозяйство — это не только сырьё, которое можно продать. Думать надо и о переработке.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Перед нами стоит задача по увеличению переработки сельскохозяйственной продукции к 2024-му больше чем в 2 раза. Для этого мы проведём модернизацию на молокоперерабатывающих предприятиях «Масло Дел» и «Молочный союз». Будем ежегодно вводить до 10 молочно-товарных ферм. Также планируется строительство откормочных площадок, бройлерной птицефабрики, расширение свинокомплекса ТОО «EMC-Агро».

В результате наша область увеличит объем инвестиций почти в 2,5 раза. Это 250 млрд тенге. О том, как меняются экономика области и жизнь североказахстанцев благодаря вложениям, можно узнать на примере завода по глубокой переработке зерна, который долгое время простаивал. Пришёл инвестор и «реанимировал» предприятие.

Алихан Талгатбек, руководитель группы компаний ТОО «KazFoodProducts»:

— Сегодня мы производим такие продукты, как пшеничный глютен и крахмал. В октябре этого года запускаем производство биоэтанола и высокопротеиновых кормов. Наша продукцию экспортируется в Европу, США, Индию и география растёт.

Группа компаний ТОО «KazFoodProducts» пришла в нашу область 4 года назад. Восстановили они и простаивающую свиноферму в Тайыншинском районе. Там запустили современный мясокомбинат. Сейчас производство расширяют вдвое.

Мощность достигнет 100 тысяч голов в год. Кроме того, инвестор взял под крыло земли обанкротившегося предприятия «Алиби» и уже получил урожай — 20 ц/га. Обновили технику больше чем на млрд тенге.

Алихан Талгатбек, руководитель группы компаний ТОО «KazFoodProducts»:

— В этом году также был приобретен простаивающий Тайыншинский элеватор. Проведен ремонт оборудования. Начато строительство комбикормового завода мощностью 100 тысяч тонн в год. В настоящее время в Тайыншинском районе на наших предприятиях стабильно работает свыше тысячи человек. Стабильно платятся налоги.

Отечественный инвестор, который восстановил предприятия, вложил средства и продолжает развивать производство. Это пример того, как надо работать, подчеркнул Премьер-министр страны Аскар Мамин.

Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан:

— Идёт хорошая экспортная программа, новые рынки осваиваются, в том числе Америка, Европа. Поставляются туда продукты переработки зерна и уже животноводства пошли. Это очень хорошие примеры. Желаем вам удачи. Будем поддерживать. Я знаю, что есть планы у Кумара Иргибаевича дальше вас поддержать по землям, посевным площадям. Надо активно в этом направлении работать.

Поддержка лишней не будет. Инвестор планирует построить молочно-товарную ферму, расширить действующие предприятия. Кроме того, когда на ТОО «BioOperations» запустят производство биоэтанола, ему придётся конкурировать с импортным экологически вредным метанолом. Здесь понадобится поддержка государства.

Айгерим Мукашева