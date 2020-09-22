«Кызылжар» потерпел очередное поражение

Встреча проходила в понедельник. Команда из южной столицы доминировала на протяжении всего матча и логично заработала 3 очка в свой актив. Единственный мяч в ворота нашей команды отправил форвард Абат Аймбетов на 28-й минуте. Результат поединка — 0:1.

После двух поражений подряд «орлы» остались на 9 строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги, а их соперники укрепили позиции, оторвавшись от преследующей «Астаны» на 9 очков. Стоит отметить, в следующем матче подопечным Вячеслава РуснАка предстоит сыграть с футбольным клубом «Ордабасы» из Шымкента. Поединок состоится в четверг.

Абай Альжанов