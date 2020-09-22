Казахстан может увеличить экспорт высококачественной пшеницы в Китай

С этим сообщением выступил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Он отметил, что в 2020-м прогнозируется производство 12,4 миллиона тонн пшеницы. В новом сезоне традиционно основные поставки зерна и муки направят на рынки стран Средней Азии и Афганистана. На данный момент уборку урожая в Казахстане завершили на 93%.

Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства РК: — Сезон 2020 завершится с высокими запасами зерна в размере 630 миллионов тонн, в 2019 году — 622 миллиона тонн. «В том числе Международный совет по зерну прогнозирует сбор зерна в Казахстане в объеме 17,7 миллионов тонн по нашим оценкам, производство составит 18 миллионов тонн.

Дарья Пышмынцева