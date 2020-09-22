Из-за пандемии свою деятельность приостановили тысячи субъектов предпринимательства

Если сравнивать с периодом до карантина, то в регионе насчитывалось свыше 30 тысяч субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. Больше всего из-за пандемии пострадала сфера торговли, там сокращение произошло на 2 тысячи работников. Затем идут искусство, развлечение, отдых и сфера услуг.

Оправились от Ковид-19 и возобновили свою деятельность 29,5 тысяч субъектов предпринимательства. О том, как работать в такой непростой период, представители бизнес-сообщества говорили на онлайн-совещании. В нем принял участие председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев.

Предприниматели обозначили проблемы, с которыми они сталкиваются: транспортировка грузов в соседнюю Россию, пассажирские перевозки. Немало вопросов поступило о неправомерном запрете на ввоз крупного рогатого скота из Чехии.

Тимур Кулибаев, председатель президиума НПП РК «Атамекен»:

— Цены на все основные экспортные товары на низком уровне находятся. Многие отрасли бизнеса пострадали и много людей лишилось работы. Мы совместно с нашими региональными дирекциями проводили встречи с предпринимателями. Определили круг отраслей, которые пострадали от пандемии, и те меры, которые необходимо поддержать, осуществить, чтобы пройти это непростое время.

Абай Альжанов