В Петропавловске прошла республиканская экологическая акция «World cleanup day»

Субботник провели в рамках Года волонтёра. В Мещанский лес вышли эко-волонтёры и госслужащие. Всего около 100 человек. Участники акции собрали почти тонну мусора. Стекло, пластик, резину, бумагу и металл отправили на переработку. Кроме того, активисты высаживали деревья. Мероприятие прошло под лозунгом Президента нашей страны: «Бірге таза Қазақстан».

Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Это только начало большой всенародной акции, в рамках поручения Президента РК, данного в Послании народу Казахстана по высадке 2 млрд деревьев в лесных массивах, а также еще 15 млн насаждений в населённых пунктах в течение пяти лет. Посадка деревьев продолжится по всей стране в рамках «Бірге — Таза Қазақстан».

Дарья Пышмынцева