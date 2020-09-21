В общественные советы начнут привлекать инвалидов

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: — В состав общественных советов необходимо широко вовлекать представителей разных социальных групп. Например, нужно создать необходимые условия для участия в работе таких структур людей с ограниченными возможностями, которые всегда должны находиться в зоне особого внимания государства.

Равные права и возможности для каждого казахстанца. В своём послании президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости реформирования государственной системы. Важная роль в ней отводится и поддержке людей с ограниченными возможностями. Салимхан Сабитов считает, что это откроет новые дороги для многих соотечественников.

Салимхан Сабитов, заместитель председателя совета общественного согласия АНК СКО:

— Приятно, что люди с ограниченными возможностями, имеют право высказывать свое мнение, в той или иной сфере. Тем самым они могут помогать разрабатывать рекомендации для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями.

По мнению общественника, инициатива главы государства поможет существенно разгрузить объем работы госаппарата, а также сыграет ключевую роль в отстаивании интересов граждан с особыми физическими потребностями.

Дарья Пышмынцева