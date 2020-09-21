В Кызылжарском р-не на территории КГУ «Лесное хозяйство» горели леса

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Факт пожара 19 сентября в селе Антоновка.В ТОО «Журавушка» произошел пожар на зерновом току на площади 200 кв.м. Огнем уничтожены верхние обшивочные деревянные конструкции. Спасли ёмкости для переработки зерна в количестве 12 штук, находящиеся вблизи 300 тонн льна и 140 тонн пшеницы.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки. Кстати, были на прошлой неделе и лесные пожары. 19 сентября в Кызылжарском районе в 5 км от села Плоского. На площади около 1,5 га горела берёза . Второй случай произошел днем позже, и тоже в Кызылжарском районе.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— 20 сентября В Кызылжарском районе в 5 км от села Ташкентки на территории КГУ «Лесное хозяйство» произошло загорание лесного массива на площади 0,5 га. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Причиной ЧП на прошлой неделе были и природные катаклизмы. Сильный порывистый ветер буквально сорвал кровлю со здания Сергеевской казахской средней школы на площади 600 кв. К счастью, никто не пострадал. Всё случилось в выходной день.

Анжелика Сычева