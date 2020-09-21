Порядка 280 млн тенге выделили на ремонт 6 школ Петропавловска

В 23-й школе ремонт шел поэтапно, в течение двух лет. В 2018-м полностью обновили третий этаж и систему отопления. В текущем году на первом и втором этажах старые окна заменили на пластиковые. Теперь в здании тепло, светло и уютно. На сэкономленные деньги в заведении отремонтировали фойе. В школе обучается 1300 ребят, для начальных классов создали 50 дежурных групп.

Нуржамал Кожина, директор СШ №23 г.Петропавловска:

— В нашу школу два раза приезжала мониторинговая группа. В первый раз они сделали ряд замечаний, которые были устранены. Кирпичная кладка немного разрушилась. По этой причине были сделаны замечания, которые были устранены.

В школе-лицее имени аль-Фараби тоже провели капитальный ремонт, заменили окна, систему электропроводки обновили спортзал и входную группу.

Нурхан Камзин, заместитель директора школы-лицея имени аль-Фараби:

— Работы начались в июне, к 1 сентября все было сделано. Думаем, сейчас в школе созданы все условия для комфортного обучения. Сейчас у нас работает 14 дежурных групп, в онлайн — формате обучается более 250 ребят.

Всего в областном центре в этом году провели капитальный ремонт в шести школах на общую сумму порядка 280 миллионов тенге. Деньги выделили по программе «Дорожная карта занятости».

Азамат Темиров, заместитель руководителя отдела образования г.Петропавловска:

— Работы проводились по замене оконных блоков, кровле здания, внутреннего теплоснабжения. было создано порядка 72 рабочих мест, было трудоустроено 36 человек.

Качество ремонта школ проверяли партийцы и родители учащихся. При необходимости делали замечания.

Айгерим Муканова