Онлайн конференция «Тіл мәртебесі — ел мәртебесі» прошла в Петропавловске

Жанат Мухамеджанов считает, что знание государственного языка важно для каждого гражданина страны, особенно для молодежи. Но, проблема в том, что уровень владения госязыком среди молодого поколения очень низкий.

Жанат Мухамеджанов, директор ТОО «Қызылжар қосымша сабақ беру»:

— Это связано со слабыми темпами развития государственного языка. Мы говорим, что нужно быть патриотами, нужно уважать флаг, герб, гимн. Мы проявляем свой патриотизм, говоря на родном языке. И таких должно быть больше.

Чтобы привить молодежи чувство патриотизма и желание углубить свои языковые навыки, нужно перейти на латиницу,считают специалисты. В этом направлении работа уже идет. Об этих и других приоритетах на встрече говорили педагоги. Каждый из них представил свое видение дальнейшего развития государственного языка.

Гульзат Альжанова, старший преподаватель филиала НЦПК «Орлеу» по СКО:

— В организациях образования говорится об уровне владения языком в процессе деятельности. Также специалисты делятся своим опытом в области применения государственного языка в учебной деятельности и его развития.

Все доклады, которые озвучили за круглым столом, опубликуют в специальных сборниках. Последние передадут в образовательные учреждения.

Алишер Ашимов