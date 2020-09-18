Жилье для детей-сирот строят в СКО

Татьяна Ахмадеева, воспитанница КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— Сейчас у нас проживают 4 мальчика и две девочки. Это зал, здесь в свободное время мы смотрим телевизор, отдыхаем на диване, можем поиграть, отдохнуть. Это наша кухня, здесь мы сами готовим, иногда помогаем воспитателям.

Мамам-воспитателям, если быть точнее. Они, как и все, кто живет в детской деревне, всегда рады гостям. 17-летняя Таня провела нашей съемочной группе экскурсию по их дому. Из-за пристрастия родителей к алкоголю девушка оказалась в системе, где ребята до определенного возраста переходят из одного казенного дома в другой.

Детскую деревню так почему-то назвать язык не поворачивается. Здесь уютно, чисто и по-человечески тепло. Наверное, такое впечатление сформировалось из-за дружных и отзывчивых ребят , которые по самым разным причинам не могут быть с родителям и живут в 5 таких домах с 6 до 18 лет. Затем для них наступает время принять одно из их первых самостоятельных и ответственных решений.

Вероника Бейбутова, воспитанница КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— Я хочу после 9-го класса поступить в медицинский колледж, на мед сестру. Отучиться и работать.

Татьяна Ахмадеева, воспитанница КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— Мне нравится изучать различные языки, их структуру, меня это завораживает. Когда мне исполнится 18 лет, я сначала пойду в дом юношества, там до 23 я поживу и скорее всего уже к этим годам, моя очередь подойдет.

Таня говорит об очереди на собственные квадратные метры. В ней она примерно 1123-я.

Светлана Ахметова, мама-воспитатель КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— Безусловно, когда с детьми беседуешь на какие-то такие темы, каждый буквально ребенок мечтает, чтобы был у них свой угол и не просто мечтает, чтобы был свой угол, они даже говорят, как они будут его обустраивать.

Продуктами, одеждой и другими необходимыми для повседневной жизни вещами воспитанников детской деревни обеспечивает государство. Большинство ребят каждый месяц получают пособия.

Арстан Акимжанов, директор КГУ «Детская деревня семейного типа»:

— И эти деньги мы перечисляем через ГЦВП в ЖССБ. У многих есть накопления, есть два млн, млн. Сара Алпысовна многим детям на счет положила деньги. Если не пользовались до 23 лет, они могут снять эти деньги. Они никто на улице не остаются. Я знаю в 2018-2017 годы около 30, я узнал в отделе опеки, получили жилье по программе «Сироты».

Последние несколько лет можно действительно назвать переломными в системе выдачи квартир детям- сиротам в нашей области, считает заместитель директора дома юношества Валерий Сартин. Здесь с 18-ти до 23 лет живут ребята со всего региона, параллельно они получают образование, устраиваются на работу, готовятся к выходу во взрослую самостоятельную жизнь.

Валерий Сартин, заместитель директора КГУ «Дом юношества»:

— Все упирается в жилье, большинству из них, когда они выходят, жить негде. Бывает так, что за эти пять лет человек не нашел себя, снимать жилье дорого. В последнее время стало заметно — получают, мы делаем запросы, к нам приходят те из наших воспитанников, кто получил арендное коммунальное жилье. Сейчас, например, к нам пришло 13 извещений, чтобы нашим воспитанникам подготовить документы.

Внимательно следит за своей очередью на жилье и Елена Султангиреева. Родная мама отказалась от нее, когда ей было 12. Сначала она жила в детской деревне, сейчас в доме юношества. В свои 21 получает второе среднее образование, строит планы на будущее, в котором будет все, что она захочет, уверена девушка.

Елена Султангереева, воспитанница КГУ «Дом юношества»:

— Думаю, все-таки, поступить в университет и жить в общежитии, потом получить квартиру. Я стояла 1210-я, сейчас же я уже 622, думаю, в 24 я уже должна получить квартиру. Зависит от самого человека, что он хочет, я допустим себе сразу поставила цель — у меня будет так и так, и так, и кто-то ее себе не поставил и теперь просто скитается.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Скитаниями свою жизнь называет наш следующий герой — 30-летний североказахстанец Ринат Глущенко. В 12 лет от него отказался отец, сейчас парень перебивается временными заработками в Костанайской области. В очереди для сирот по неизвестной нам и Ринату причине он не стоит.

Ринат Глущенко, сирота:

— Везде отклоняют мои вопросы, говорят у тебя отец есть, тебе к нему надо, отец не принимает, потому что у него другая семья есть. Забудь дорогу. У частников, на стройке живу.

По СКО в очереди на квадратные метры из государственного жилого фонда стоят больше 20 тысяч человек, по категории дети-сироты — 3 519 тысяч. В период с 2019 по 2020 годы жильем были обеспечены 302 очередника, в том числе по категории дети-сироты — 37 чел. (г.Петропавловск — 11, им. Г.Мусрепова — 10, Кызылжарский — 7, Айыртауский — 6, Шал акына — 3.

В управлении строительства рассказали, что за последние три года для представителей социально-уязвимых слоев населения построили 647 квартир.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— По городу строится два 128-квартирных дома, один точно будет введен в этом году. В этом году ведется строительство 903 квартир, 8 многоквартирных домов. Но будет введено в эксплуатацию в 2020-м 2 93-квартирных дома в г.Петропавловске. 27-квартирных жилой дом в селе Явленка, На 50 квартир в селе Бесколь, и в Новоишимке 50-квартирный уже введен. Также арендное коммунальное жилье строится два по 15 квартир в Шал акына и два по 18 квартир в Булаево.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— В 2019-м казахстанские мажилисмены для облегчения вопроса с жильем для сирот предложили разрешить им жить в домах юношества до 29 лет. Народные избранники предположили, что к этому возрасту очередь на квадратные метры до них точно дойдет. Но пока эта инициатива дальше обсуждения не сдвинулась.

Дарья Пышмынцева