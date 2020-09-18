Выставка национальных ковров «Сырлы оюлар» открылась в Петропавловске

Ковроткачество — одно из самых древних ремёсел казахского народа. Ему более пяти тысяч лет. За многие века в Великой степи сформировались несколько направлений ковроткачества, для каждого из которых характерны свои орнаменты и цветовые решения, а также особенности техники изготовления.

Людмила Шераухова — главный хранитель фонда музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»

— Сегодня в нашем музее открывается выставка, посвященная коврам тканным. На данной выставке представлены ворсовые и безворсовые тканные ковры. У нас представлено 17 ковров, а вообще в коллекции их больше.

Ковры считались драгоценным богатством дома, а секреты ковроделия передавались из одного поколения в другое. Ковры из ворса изготавливали в южных районах страны. Для них характерно наличие бордюра и центральной части, узор может быть растительным или геометрическим.

А безворсовые в основном распространялись в восточных и западных районах страны. На них зооморфные орнаменты, символы предметов быта, геометрические фигуры.

Алишер Ашимов — корреспондент

— Это ткацкий узкоконвойный станок «Ормек». Необычная конструкция из дерева со встроенными в нее цветными нитками. Сделан он вручную и чтобы ткать на нем, не требуется электричества.

Кулмай Дахан — учитель технологии Казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей:

— Это дерево называется опорным. Оно используется для разъединения ниток. А это суйретпе. Средство для предотвращения смешивания ниток.

В качестве материала для ковров казахские мастерицы использовали овечью, козью и верблюжью шерсть, а также шёлк, хлопок, лён в различных комбинациях. Чтобы получить яркие цветные волокна, применяли натуральные растительные красители. Всего здесь представили около 20 изделий. Такая необычная выставка проходит в Петропавловске впервые и доказывает, что современная ковроткаческая отрасль бережно хранит традиции мастеров.

Алишер Ашимов