Ветераны поделились бесценным опытом с молодежью

Эти люди надевают ордена и медали только в особые дни. Сегодня как раз такой. За круглым столом собрались заслуженные ветераны труда. Каждый из них делится своей уникальной историей.

Кто-то трудился на заводе, кто — на поле. Многие занимались строительством. Руками Геннадия Языкова построено немало зданий. Ветеран принимал участие и в постройке областной библиотеки имени Сабита Муканова, куда его пригласили в качестве почётного гостя.

Геннадий Языков-ветеран труда

— В свое время в библиотеку Сабита Муканова я внес свой труд тоже. Все деревянные изделия, которые здесь-это дело моих рук. Сюда меня приглашают часто. В наш город я вложил свой труд. Все дома, все социальные объекты, моя частичка сердца в каждом доме.

Трудились, не жалея сил, с большой самоотдачей. На встречу пришли и те, кто рисковал жизнью ради мирного неба над головой. Речь идет об участниках локальных конфликтов, о тех, кто воевал в Афганистане. Эрик Таттыбаев не любит вспоминать о своих подвигах. Сейчас особое внимание ветеран уделяет молодежи. Для этого создан военно-патриотический клуб.

Эрик Таттыбаев- представитель союза ветеранов Афганистана и локальных войн по СКО

— Мы хотим, чтобы этот труд, наша лепта, было на благо всему государству, всему нашему суверенному государству. Чтобы мы-ветераны-афганцы оставили часть хорошего, доброго для детей. Дети-наше будущее.

Труд- человеческое богатство. В областной библиотеке не первый год собирают тех, кто удостоен уважения и почета. Они готовы делиться своим бесценным опытом, передавать его молодому поколению.

Елена Скакунова — организатор мероприятий областной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Ежегодно с 2013 года в областной библиотеке проводим такие мероприятия. Хочется отметить бесценный опыт ветеранов, они обучают сейчас молодежь ярким примерам того, как нужно жить и как нужно трудиться.

На данный момент в СК проживают свыше 100 тысяч ветеранов труда. Их заслуги, вклад в развитие области и усердный труд навсегда останутся образцом для подражания.

Жанель Бисенбаева