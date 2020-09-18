В выходные дни в области смягчат карантинные меры

Новости МТРК

21:06 18 Сентября 2020

В субботу и воскресенье возобновляется работа театров, при этом заполняемость должна быть не более 50 человек. Обязательно нужно соблюдать масочный режим, сохранять социальную дистанцию. С такими же условиями с 9 часов утра до 11-ти вечера будут работать объекты общественного питания, расположенные в торговых домах и развлекательных центрах.

Принимать посетителей в выходные разрешили в салонах красоты и парикмахерских. По предварительной записи. Заработают также детские кабинеты, образовательные кружки, центры коррекции с пребыванием в группах не более 15 человек. Станет возможным посетить религиозные объекты, фитнес и спортивно-оздровительные центры, тренажерные залы, сауны и бассейны, ярмарки и аттракционы на открытом воздухе.

Татьяна Горлова — заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В выходные дни при этом продолжают свое приостановление непродовольственные, крытые рынки, ТРЦ, за исключением аптек и супермаркетов, объектов общественного питания отдельно стоящих.Следовательно, такие объекты , как салоны красоты, фитнес -центры ломбарды, которые внутри ТРЦ, работать не будут.

 

 

Дарья Пышмынцева

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