В Петропавловске начался отопительный сезон

Абай Альжанов, корреспондент:

— В Петропавловске официально стартовал отопительный сезон. Горожанам, у которых центральное отопление, переживать не о чем, а вот сельским жителям уже сейчас нужно позаботиться о подготовке к зиме. Закупить дрова и уголь.

Марат Сатыбай живёт в частном секторе Бесколя. Углём запасся, как только назрела необходимость топить печь. Приобрёл 5 тонн. Этого объема, говорит мужчина, должно хватить на весь сезон. Установил новый современный котёл, который в день расходует 2 ведра твердого топлива.

Марат Сатыбай, житель с.Бесколь, Кызылжарский район

-Тепло дома? -Тепло, температура от +26 до 28 градусов. Дрова на растопку покупаю. Березу. 1 куб- 7 тысяч тенге. 3 куба хватает. Заранее, конечно, нужно покупать дрова и уголь. Летом. Зимой обычно ажиотаж начинается, поэтому лучше купить сразу.

За один отопительный сезон североказахстанцы потребляют 396 тысяч тонн угля. 60% от общего объема на нужды населения уже заготовили. Предпочтения жители отдают Шубаркульскому, Майкубенскому и Экибастузскому видам.

Приобрести твёрдое топливо можно на железнодорожных тупиках, которых в регионе более 30. Цены варьируются от 10 до 16 тысяч тенге, все зависит от качества. Обеспечили в полном объеме углём школы, детские сады, поликлиники, больницы, а также другие социально значимые объекты.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ по СКО

— Подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Для бюджетных организаций заготовили 145 тысяч тонн угля, доставили на места хранения. Все эти работы закончили в августе. В прошлом году была примерно такая же цифра и объемы. Чуть больше в этом году заготовили, так как строится новое жилье.

От угля — к экологически чистому топливу. Большую популярность набирают котельные на льняной соломе. Таких в области — 108. Услуги теплоснабжения оказывают сельхозтоваропроизводители. Они сейчас тоже в процессе заготовки биомассы.

Абай Альжанов