Свыше 1 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Петропавловска

Правоохранительные органы

21:22 18 Сентября 2020

Полицейским поступила информация, что один из жителей Петропавловска, возможно, занимается сбытом наркотиков. По горячим следам стражи порядка вышли на 34-летнего мужчину. В ходе обыска у задержанного нашли свёрток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также упаковочный материал.

Судебно-химическая экспертиза показала: изъятое вещество- марихуана. Её вес составил более 1 килограмма. Как выяснилось, содержимое наркодилер расфасовывал в пакетики и продавал.

Темирхан Ищанов – оперуполномоченный отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска

— Марихуану задержанный планировал расфасовать на 200 разовых доз. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 УК РК. Ведется следствие.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. С начала года стражи порядка выявили 162 наркоправонарушения, из незаконного оборота изъяли 328 килограммов губительного зелья. К уголовной ответственности привлекли 69 североказахстанцев.

 

 

Анжелика Сычёва

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