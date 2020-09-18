Птицевод из Петропавловска уже 60 лет разводит голубей

У каждого мужчины свое увлечение. Кто-то любит рыбалку, многие увлекаются охотой. У Камиля Гайдиатулина хобби особенное и даже редкостное. Мужчина разводит пернатых.

Камиль Гайдиатулин — голубевод:

— Идея голубей пришла, когда отец привез, еще мне тогда лет 6 было. Брат старше был. И всю жизнь с того времени не бросали. Кто рыбок держит-все рыбок держат, кто кроликов-все кроликов. Также голубей.

Утро птицевода вот уже 60 лет одинаковое. После пробуждения Камиль идет не завтракать, а в голубятник, убирает территорию и кормит своих любимцев. Пернатые питаются пшеном, семечками и рапсом. Ухода и внимания такое увлечение требует серьезного, да и не из самых дешевых оно. Стоимость одной птицы может доходить до 30 тысяч тенге. А таких у Камиля больше 70. Птицевод со стажем знает каждого серпастого.

Камиль Гайдиатулин-голубевод:

— Это ему месяца полтора всего. Родители на яйцах сидят, можно было бы не садить.

Высиживают потомство они около 20-ти дней. А уже меньше чем через месяц птичий дом будет встречать новых обитателей.

Жанель Бисенбаева-корреспондент

— Разведение голубей-увлекательное занятие. Голубеводы говорят, что время, проведенное с птицами, не идет в зачет возраста. А все потому что в это время счастливые люди не замечают бега времени.

Жанель Бисенбаева