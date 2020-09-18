71 млн тг выделили на ремонт общежития высшего колледжа им. М.Жумабаева

Новая кровля, пластиковые окна, вытяжка стен и потолков. Общежитие высшего колледжа имени М.Жумабаева приобрело новый современный облик. Артём Кореньков проживает здесь 3-й год. Теперь в его комнате уютно. Говорит, даже домой уезжать не хочется.

Артём Кореньков- студент высшего колледжа имени М.Жумабаева:

— Мне очень нравится, классно. Жить можно. Раньше пол был окрашенный, убираться было неудобно. Сейчас,когда постелили линолеум, стало удобнее.

Капитальный ремонт здесь начали в конце июня и уже к началу нового учебного года общежитие привели в порядок. На это выделили 71 млн тенге. Часть этих средств направили на ремонт комнат, их — почти 140, и на установку более 30-ти окон.

Улучшили условия и для студентов Петропавловского строительно-экономического колледжа. Ремонт провели в здании учебного корпуса. К примеру, для будущих кондитеров открыли новый цех.

Наталья Кельба- заведующая технологическим отделением Петропавловского строительно-экономического колледжа:

— В рамках проекта «Жас-маман» было переоборудовано 3 лаборатории: 2 лаборатории по подготовке шеф-поваров и 1 кондитерский цех по подготовке кондитеров. В рамках этого проекта было приобретено оборудование зарубежных производителей.

По словам специалистов, в текущем году в СК на капитальный ремонт 107 объектов образования выделили около 5 млрд тенге.

Владимир Ткаченко- заместитель руководителя управления образования СКО:

— Среди этих объектов-97 школ, 7 проектов на ремонт колледжей, 3 детских сада. Создано 1174 рабочих места, из них 611 -из центра занятости. На сегодняшний день практически все работы завершены.

Возможно, их можно было закончить раньше. Проблемы были из-за недобросовестных подрядчиков, которые не уложились в срок. Сейчас идут судебные разбирательства.

Лолита Бессонова