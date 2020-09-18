4 человека в этом году погибли под колесами поездов. Все они переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Кстати, это правонарушение — одно из наиболее частых вместе с распитием спиртных напитков и курением в неустановленных местах, отмечают сотрудники линейного отдела полиции на ст.Петропавловск.

С начала 2020-го полицейские выявили 1463 административных правонарушения. Чтобы их стало меньше, стражи порядка вместе с активистами и общественниками проводят профилактические рейды. Беседуют с пассажирами, раздают памятки и говорят о правилах безопасности и соблюдении всех санитарных норм. Последнее очень актуально в нынешних условиях.

Абзал Рахиев, начальник отделения административной полиции ЛОП на станции Петропавловск

— Цель мероприятия- разъяснительная работа с пассажирами по соблюдению карантинных мер: масочный режим, соблюдение дистанции, ограничение передвижения между вагонами. По сравнению с прошлым годом количество административных правонарушений сократилось. Связано это с введением в стране режима ЧП.

Абай Альжанов