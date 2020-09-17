В Соколовке завершают капитальный ремонт врачебной амбулатории

ГРАФИКА:

«Мы сейчас в перспективных селах делаем ремонт «под ключ». То есть за один год делаем ремонт школы, амбулатории, дороги, проводим воду. Системные проблемы будут решены. Можно сказать, что после такого комплексного подхода у акимов сельских округов «не остается» работы»

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области

Чтобы привести в порядок здание Соколовской врачебной амбулатории, ушло 4 месяца. Здесь до сих продолжаются работы по внутренней отделке. Пока строители наносят последние штрихи, медицинский персонал рассматривает фотоподборку, который они сами же и делали до ремонта. Разница ощутимая.

Елена Темирбулатова, старший врач общей практики Соколовской врачебной амбулатории, Кызылжарский район

— Прохладно было зимой, это точно. И пациентов, когда приходилось раздевать, это создавало дополнительные проблемы. И самим нам целый день, находясь в здании, тоже было прохладно. Плюс у нас настолько изношенный был пол, что ходили и запинались сами, собственно говоря. И вообще, каждый день видеть обшарпанные стены, это не создает дополнительного стимула к работе.

Из-за ремонта она не прекратилась. Временно первичную медико-санитарную помощь населению оказывают в местном доме культуры. 3 врача продолжают принимать жителей 8 сёл, самые дальние из них находятся в 60-км от Соколовки.

Галина Сахарова — одна из её старожилов, медик с многолетним стажем, видела состояние врачебной амбулатории в разные годы. Как человек старой закалки, считает немаловажным и то, что в таких пунктах должны работать грамотные и отзывчивые специалисты.

Галина Сахарова, жительница с.Соколовки, Кызылжарский район:

— Наши доктора очень хорошие и профессиональные, и умные, и доброжелательные, этого у них не отнимешь. Бывает, конечно, плохо. Приходится скорую иногда вызывать. Последний раз через 5 минут приехали, я даже была удивлена, хотя вызов мы делаем через город.

Современного здания врачебной амбулатории в Соколовке дождались. Вместе с этим медики надеются, что в скором времени решится и вопрос с транспортом.

Елена Темирбулатова, старший врач общей практики Соколовской врачебной амбулатории:

— На территории нашей амбулатории 8 сел, есть машины, а в самом селе для обслуживания 4-й категории, самих вызовов, работы амбулатории, как бы транспорта не имеется, мы привлекаем автотранспорт, который рядом с нами.

Через 10 дней, по словам врачей, пациентов начнут принимать в новом здании. Из фасада в нём изменились входная группа и стеклопакеты в окнах. Совсем не узнать амбулаторию внутри: повсюду плитка, новая электрика и батареи, полностью обновили систему отопления, не будет теперь проблем с водосбажением и канализацией.

В 2020-м в Кызылжарском районе капитальный ремонт сделают в 4-х врачебных амбулаториях. На некоторых объектах работы вышли на финишную прямую.

Дарья Пышмынцева