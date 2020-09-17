В клубе Wellness & Spa Club Skinny помогут сохранить здоровье и красоту

Главная особенность клуба — прийти сюда можно всей семьёй. Здесь найдут подход к каждому клиенту. Профессиональные мастера составят программу занятий, помогут в выборе процедур. Отличие зала — в тренажёрах, аналогов которых в Петропавловске нет. Их здесь около 20.

Привезли из Европы. Они исключают вредную нагрузку на позвоночник, суставы, сердечно-сосудистую систему. Занимаются на них люди всех возрастов. Сеансы, в основном, проходят индивидуально или в маленьких группах, чтобы тренер мог поработать с каждым.

Светлана Завьялова, директор Wellness & Spa Club Skinny:

— В современном мире, где технологии работают на благо человека, следить за фигурой можно без усилий и забот. Осуществить мечту о красоте и здоровье поможет наш клуб.

Клубы «Wellness & Spa Club Skinny» популярны во всём мире. На бьюти-рынке нашего города такой появился два года назад. Многие клиентки совмещают занятия с аппаратными и косметологическими процедурами. Здесь каждый найдёт именно то, что поможет сохранить его красоту и здоровье. Всё это под чутким присмотром специалистов.

Яна Бедельбаева, мастер Wellness & Spa Club Skinny:

— Стараюсь проходить курсы по повышению квалификации, чтобы предоставлять качественные услуги в нашем клубе.

Стрэтчинг, фитнесс, йога — групповые занятия в клубе пользуются популярностью среди представительниц прекрасного пола. С заботой о своём теле сюда приходят дамы разных возрастов, некоторые — вместе с детьми. Для этого в центре открыли бэби йогу.

Малика Ескендирова, тренер Wellness & Spa Club Skinny:

— Я помню, что когда была в декрете, мне всегда хотелось посещать какие-то занятия, но некуда было оставить малыша. У нас есть направление и для малыша, входит массажная техника, стимулируем ребёнка наращивать мышцы, разрабатываем суставы, делаем всё очень мягко и также работаем с мамой.

Wellness & Spa Club Skinny находится по адресу улица Казахстанской правды, 73. Двери для посетителей открыты с 8 утра и до 10 часов вечера. Принимают в клубе только по предварительной записи.

Айгерим Муканова