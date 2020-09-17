В казахском музыкально-драматическом театре им.С. Муканова открыт 22 сезон

Великий ученый, востоковед Шокан Уалиханов. Сияя, как звезда в небе Алаша, он оставил неизгладимый след в истории казахского народа. Особое отношение к нему у казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова.

Он распахнул свои двери для зрителей ровно 20 лет назад, и первый спектакль здесь поставили по роману Сабита Муканова, в котором он писал о жизни Шокана. Тогда роль ученого исполнил нынешний директор театра Биржан Жалгасбаев. А сегодня он играет Чингиза — отца главного героя.

Биржан Жалгасбаев — директор казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова

— Для меня это великое событие. Я очень рад, что мне выпала возможность сыграть и сына, и отца. Возможность показать судьбу, жизнь, время, конфликт, реальность между отцом и ребенком.

В этой постановке талантливого режиссера Фархата Молдагали роль ученого исполнил Айбол Касым. На сцене он уже 8 лет. За его плечами немало главных ролей. Но все равно испытал волнение, когда готовился к выходу на сцену. Говорит, раскрыть образ великого Шокана и показать его публике непросто.

Айбол Касым — актер казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова

— В спектакле часто обсуждается жизнь Шокана Уалиханова. К этому спектаклю я готовился 3-4 месяца. Надеюсь, что у меня получится хорошо сыграть роль великого ученого.

Спектакль «Промелькнувший метеор» посвящен нескольким знаменательным событиям: 120-летию со дня рождения нашего земляка Сабита Муканова, 185-летию Шокана Уалиханова, а еще 20-летию со дня открытия казахского музыкально-драматического театра.

По словам Фархата Молдагали, это накладывало на коллектив определенную ответственность. В частности, они постарались по новому взглянуть на уже полюбившуюся зрителю постановку, потому подготовка заняла много времени.

Фархад Молдагали — режиссер казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова

— К спектаклю готовились за месяц до пандемии. Потом уже были репетиции. Они проходили практически каждый день. Каждый день для нас был как новый. Где-то мы с актерами совещались, решали, как лучше сыграть ту или иную сцену.

Стоит отметить, что историческую драму смогли посмотреть и люди с нарушением слуха. Местный танцевальный коллектив SENSETIV благодаря языку жестов помогал особенным зрителям наслаждаться выступлением артистов. В этом сезоне в театре представят зрителям 7 спектаклей. Среди них работы, посвященные 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая Кунанбаева.

Алишер Ашимов