В бибиотеке им.С. Муканова наградили участников региональных дебатов среди молодежи

Несмотря на то, что турнир дистанционный, участников было немало. 25 команд со всей области. Владимир Цимбал -студент машиностроительного колледжа. В дебатах он полтора года.

Владимир Цимбал — лидер команды «Шторм»

— На данном турнире заняли второе место. Думали только о победе, шли только к победе. Но, нужно отдать должное. На турнире противники были сильными, серьезными, умными ребятами. Наверное, это был один из самых сложных турниров.

Турнир посвятили проблемам образования. Также спикеры высказывали свое мнение по вопросу названия социальных объектов именами великих людей. Темы разные, по каждой участники старались привести как можно больше аргументов. В судейском составе — специалисты из казахстанской федерации дебатов. Они оценивали способности команд четко выражать свои мысли по актуальным темам.

Даяна Оспанова — заместитель председателя «Штаб JE SKО»

— По итогам в казахской лиге 3 место заняла команда Мамлютского района, 2 место — СШ№6 имени Кожабергена жырау, а 1 место заняла команда Тайыншинского района. В русской лиге было очень много команд. И мы выделили команду «Крылья советов» как финалистов.

Победителей наградили дипломами и ценными призами, участники получили сертификаты.

Алишер Ашимов