В 10 сёлах СКО вводят карантин из-за птичьего гриппа

От голубей — до домашних бройлеров. Сотни голов погибшей птицы зафиксировали на днях в СК. Всему виной- птичий грипп. В четверг диагноз- подтвердился официально в пробах, которые взяли в частных подворьях 7-ми районов области. Режим карантина на 21 день вводится в 10 населенных пунктах.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО

— В условиях карантина будет введен запрет на вывоз живой птицы, продукции птицеводства. За счёт средств республиканского бюджета будет произведена выплата компенсаций тем жителям, у которых произошёл падёж. Выплата будет производится, исходя от рыночной стоимости.

Для дальнейшего нераспространения инфекции ветеринары проведут вакцинацию домашней птицы. Для этих целей выделили 870 тысяч доз отечественных препаратов. Стоит отметить, что от падежа погибли 7 тысяч пернатых.

Марат Ибраев, руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

— Будет максимально ограничено перемещение людей и транспорта. Транспорт служб и организаций жизнеобеспечения, органов правопорядка, медицинской и ветеринарной службы будет перемещаться беспрепятственно. В пределах 8 километров от зоны очага будут проводиться карантинные мероприятия. Это вакцинация, изъятие туш, разъяснительная работа.

Абай Альжанов -корреспондент:

— Опасен ли птичий грипп для человека? В основном, переносчиками болезни являются дикие водоплавающие птицы и домашние — гуси, утки, куры, индейки. По словам экспертов, инфекция не так страшна для человека. Да и статистика у нас спокойная. В СК ни разу в истории не было фактов заражения людей гриппом, а в последний раз вспышку этой болезни у птиц зафиксировали 15 лет назад. Но, как говорится, предупрежден — значит вооружен.

Юлия Гайсина, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО

— Симптомы заболевания идентичны с обычным гриппом. Это повышение температуры тела, лихорадка, мышечные боли, кашель, боли в горле, а также конъюктивит. В более поздние сроки проявляется легочно-сердечная недостаточность, отёк легких, сосудистые расстройства, многократные жидкий стул и рвота, возможен отёк мозга. Лечение человека при птичьем гриппе применяется как и в терапии человеческого гриппа.

Специалисты рекомендуют североказахстанцам покупать продукцию птицеводства только в проверенных местах. Варить мясо лучше при +70 градусах Цельсия до полного приготовления, а ещё не забывать о правилах безопасности.

Абай Альжанов