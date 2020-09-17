Свыше 10 тонн зерна украл с зернотока житель СКО

Правоохранительные органы

20:43 17 Сентября 2020

Им оказался водитель одного из товариществ района Шал акына, где работал на уборке по договору. Пропажу заметил учредитель ТОО, когда недосчитал зерна нового урожая на сумму 800 тысяч тенге. Мужчина сразу обратился в полицию.

В рамках ОПМ «Урожай» полицейские раскрыли кражу. Водитель признался в том, что вывез пшеницу и свалил ее в укромном месте, чтобы ночью перевезти и перепродать. Украденное вернули на зерноток. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке.

Аналогичный случай произошел в Уалихановском районе. Правда, там «аппетиты» механизатора гораздо поскромнее. Он попался на мелком хищении зерна нового урожая и горюче-смазочных материалов. С начала уборочной кампании в регионе зарегистрировали 20 таких преступлений.

 

Дарья Пышмынцева

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