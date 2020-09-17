Ситуация с коронавирусной инфекцей в СКО остается стабильной

Здравоохранение

20:24 17 Сентября 2020

На данный момент ситуация с коронавирусной инфекцей в области остается стабильной, говорят специалисты. Если в июне -июле за сутки в больницах регистрировали от 60 до 80 заболевших, то сейчас их не более 10.

Еркебулан Баязитов, и.о руководителя отдела координации и лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения СКО:

— Если раньше во время пика заболеваемости было более 2 тысяч инфекционных и провизорных коек, то на сегодня насчитывается 510 . Инфекционные, провизорные койки были закрыты, так как пациентов нет.

Но, люди все равно не должны забывать о мерах безопасности и соблюдать все правила: держать социальную дистанцию, при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью,и, конечно же, носить маски.

Североказахстанцы:

— Соблюдать обязательно надо санитарные нормы, конечно, всегда в масках хожу, везде. Возраст уже , как говорят, еще и с детьми. Руки обрабатываем, В маске всегда.

— Как видите, все в масках, с носами, как положено. Ну мы, в первую очередь, заботимся о себе. Может и не помогает, но вера в то, что все будет хорошо, остается всегда с нами, это гражданский долг. Защищать свое здоровье и здоровье окружающих.

— В основном, везде ношу, как бы в автобусах, в общественных местах. Вроде защита. Маски помогают, действуют. 

Стоит напомнить, что с июля месяца ношение защитных средств в общественных местах и даже на улице является обязательным.

 

Анжелика Сычёва

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