Прием заявок на получение жилья по госпрограмме «5-10-20» продлится до 15 ноября

Государственную программу «5-10-20» разработали в мае для тех категорий населения, которые стоят в очереди на жилье в местном акимате. С 17 сентября подать заявку на участие в ней смогут те, кто встал в очередь еще 34 года назад. В период с 1986 го по 2015 годы включительно. Сегодня таких человек в регионе более 5 тысяч. 190 из них уже заполнили свои анкеты.

Алмас Жапабаев, директор СКО АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

— Для того,чтобы подать заявку, вам необходимо зайти на сайт, выбрать раздел «Доступное жилье» и выбрать пилотный проект. Там подать заявку на участие в программе. И вы узнаете, соответствует человек или нет. Далее в течение нескольких дней клиента вызовут в банк, если он соответствует. Ну и он должен подтвердить свою платежеспособность.

После ее подтверждения у заявителя есть ровно 2 месяца на поиски квартиры. Рассчитывать клиент может исключительно на первичное жилье от частного застройщика стоимостью не более 12 млн тенге, либо на квадратные метры, построенные по программе «Нурлы Жер » .

Алмас Жапабаев, директор СКО АО «Жилстройсбербанк Казахстана :

— По этой программе на сегодня в области строятся дома. 180 млрд было выделено на эту программу, это только на строительство , из них в области 6 млрд тенге. Строятся 108 квартирный дом в «Жас Оркене». Он уже на стадии завершения.

И еще два 96 квартирных дома в этом же районе. Их строят. Претендовать на них заявители из этого потока не могут. Напомним, что по данной программе ставка по займу составляет 5%, 10 % — это первоначальный взнос, и 20 лет — срок кредитования.

Анжелика Сычёва