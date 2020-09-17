Литературный вечер, посвященный Дню языков, прошел в Петропавловске

Культура

19:40 17 Сентября 2020

«Знай все языки мира, уважай свой родной» — это главный принцип Диаса Аягана. Юноша учится на первом курсе университета. Сюда пришел, чтобы прочитать стихотворение «Қазақ тілі», которое написал сам. Студент считает, что такие мероприятия помогают повысить статус государственного языка, воспитать уважение к языкам других народов.

Диас Аяган — студент Kozybayev University:

— Я думаю, что каждый человек должен знать свой язык. Несмотря на то, что сейчас идет глобализация, мы не должны забывать про родной язык — казахский язык. И в результате таких мероприятий, я думаю, что многие заинтересуются казахским языком. 

Первый закон «О языках в РК» приняли 22 сентября 1989-го года. В 2017-м День языков перенесли на 5 сентября, но в этом году отмечать его вовремя не получилось из-за пандемии.

Майра Ашимова — заведующая отделом литературы на казахском языке областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова:

— К этому событию была организована книжная выставка «Тіл — татулық көрмесі». Здесь есть книги о языках, обычаях и истории народов, проживающих в Казахстане. Сегодня на этой встрече мы обсудим актуальные проблемы казахского языка.

На литературный вечер пригласили активистов областного совета ветеранов и сотрудников областного историко-краеведческого музея.

 

 

Анастасия Остертак

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