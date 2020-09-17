Антикоррупционная служба провела мониторинг распределения государственных средств

Поддержка начинающих аграриев, а также средних и крупных сельхозтоваропроизводителей. Отрасль сельского хозяйства- одна из ключевых для экономики нашей страны. На её развитие в 2020-ом из областной казны выделили 48,5 миллиардов тенге, это более 40% от общего объёма инвестиций. Где большие деньги, там прослеживаются и коррупционные риски. Поэтому антикоррупционщики следят за прозрачностью распределения государственных средств.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО

— По итогам проведенного исследования нашими специалистами было выработано 13 рекомендаций. В их числе: субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельхозтехники.

Внимание антикоррупционной службы и к деятельности областного филиала «КазАгрофинанс», где предоставляют услуги лизинга сельхозтехники. Например, чтобы приобрести новый комбайн, аграрий обязан внести 15% предоплаты от полной его стоимости. Годовая ставка при этом даётся- 17 %, 10 из которых возвращает государство в виде субсидий. Арифметика, казалось бы, простая. Но, по словам специалистов, процедуру нужно упростить.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО

— Это же исключает многочисленные барьеры. Опять-таки сельхозтоваропроизводители будут вынуждены прибегнуть к неформальным отношениям, коррупционным рискам.

На рекомендацию ответил руководитель областного управления сельского хозяйства Ерболат Бекшенов.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО

— Этот вопрос мы поднимали. Из одного кармана в другой деньги идут, это государственные деньги. Получается эти 10% мы субсидируем обратно в государство. Нужно упростить процедуру.

Гораздо облегчает аграриям получить субсидирование- сайт «Qoldau.kz». С его помощью, не выходя из дома, можно оставить свою заявку, что позволяет свести на нет коррупционные риски. Но есть у ресурса свои недоработки, отмечают специалисты. Тем не менее, цифровизация в сельском хозяйстве не стоит на месте. Уже в следующем году в электронный формат перейдут в областном филиале «Аграрной кредитной корпорации».

Алмат Кожахметов, руководитель СКОФ АО «Аграрная кредитная корпорация»

— Будет введен проект по электронному предоставлению заявок и получению одобрений на финансирование. Кроме того, большая часть наших заявок финансируется через кредитные товарищества. То есть, сельхозтоваропроизводитель не контактирует с нашими сотрудниками.

Проблемы обозначены. По итогам внешнего анализа антикоррупционщики направили в областное управление сельского хозяйства 13 рекомендаций.

Абай Альжанов