Воду в выходные отключат в Петропавловске

Подачу воды на время прекращают каждой осенью. Это вызвано необходимостью промывки и дезинфекции сетей водоснабжения. Горожанам специалисты советуют запастись водой. Полностью обеспечат ею на этот период организации жизнеобеспечения, заверили на предприятии. Это объекты образования, больницы и поликлиники.

Болат Салахутдинов, начальник центральной диспетчерской службы ТОО «Кызылжар су»:

— В период проведения профилактических работ по промывке сетей использование воды из крана и водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено. По поводу переноса, да действительно у нас было запланировано на 12-13. Но, в связи с производственной необходимостью, мы приняли решение перенести.

Дарья Пышмынцева